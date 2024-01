Kaufering

Früherer Lehrling übernimmt Metzgerei der Familie Kuhn in Kaufering

Plus Metzgermeister Martin Maisterl aus Prittriching führt jetzt den Familienbetrieb in Kaufering. Christoph Kuhn erklärt die Hintergründe dieser Entscheidung.

Von Christian Mühlhause

Seit 60 Jahren gibt es die Metzgerei "Kuhn's" in Kaufering. Im Jahr 2019 eröffnete der Familienbetrieb in dritter Generation ein neues Geschäft in der Viktor-Frankl-Straße. Das erklärte Ziel damals: sich mit Restaurant und Fleischtheke zukunftsfähig aufstellen. Zwischenzeitlich hat die Familie sich aber entschieden, ihren Betrieb an Martin Maisterl aus Prittriching zu verkaufen. Der Metzgermeister hat einst bei Kuhns das Handwerk erlernt und ist seit Jahresbeginn der neue Inhaber. Zu den Beweggründen für diesen Schritt äußert sich Christoph Kuhn im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Mein Vater ist 63 und meine Mutter 61. Sie wollen kürzertreten. Da mein Bruder Alexander zuletzt viel in der Küche gearbeitet hat und in dem Bereich etwas Eigenes machen wollte, hat er vergangenes Jahr die Chance ergriffen, die Gaststätte im Sportzentrum Landsberg zu übernehmen. Deswegen wäre nur noch ich dagewesen, und das wollte ich nicht alleine machen“, erklärt Christoph Kuhn. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert und kümmert sich um die Verwaltung des Unternehmens. Gegründet hatte die Metzgerei sein Großvater, der sie an Hans und Gabi Kuhn weitergab.

