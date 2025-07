Mit dem Pfadibus in die Sommerferien: Spannende Ausflüge für Kinder aus der Region

Wenn sich am Mittwochmorgen am Bahnhof in Schongau oder Kaufering fröhliches Kinderlachen mit Vorfreude auf Abenteuer mischt, ist es wieder soweit: Der Ferienbus des VCP Stamm Lechrain e.V. startet. Auch in diesem Sommer lädt das bewährte Projekt wieder Kinder zwischen sechs und sechzehn Jahren ein, jeden Mittwoch neue Ausflugsziele zu entdecken – begleitet von engagierten Jugendleiterinnen und Jugendleitern.

Das Ferienbus-Programm ist auch 2025 wieder vielfältig

Was vor Jahren als einfache Ferienaktion begann, hat sich längst zu einem echten Höhepunkt in der Region entwickelt. Ob aus Schongau, Denklingen, Landsberg oder Kaufering – rund 40 Kinder steigen jede Woche in den Pfadibus, um gemeinsam Spaß zu haben, neue Freundschaften zu knüpfen und ganz unterschiedliche Orte kennenzulernen.

„Während der Busfahrt entstehen oft schon die ersten Freundschaften“, erzählt Dominik Basedow, der Organisator der Fahrten. „Diese sozialen Begegnungen machen das Ferienerlebnis besonders wertvoll – und genau deshalb machen wir auch in diesem Jahr wieder mit vollem Einsatz weiter.“

Das Programm ist auch 2025 wieder vielfältig: Neben Klassikern wie dem Skyline Park (3. September), Legoland (13. August) oder dem Kletterwald Bärenfalle (20. August) gibt es neue Ziele zu entdecken – darunter das Freilichtmuseum Illerbeuren am 6. August mit einem spannenden Mitmachprogramm, Western City (27. August) und das Verkehrsmuseum in München am 10. September. Die Fahrten kosten 36 Euro pro Kind und Fahrt (plus einmalig 10 Euro Buchungsgebühr), für besonders beliebte Ziele wie Legoland oder den Skyline Park beträgt der Preis 44 Euro. Ermäßigte Preise für Geschwister und soziale Zuschüsse auf Anfrage machen die Teilnahme für möglichst viele Familien erschwinglich.

Redaktion verlost Tickets für die erste Fahrt mit dem Ferienbus

Und jetzt das Beste: Unsere Redaktion verlost dreimal zwei Tickets für die erste Ferienfahrt zum Freilichtmuseum nach Illerbeuren. Mitmachen dürfen Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren, egal ob beste Freunde oder Geschwister. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Sonntag, 20. Juli, eine Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de mit Stichwort „Ferienbus“. Die Gewinner werden im Anschluss ausgelost und informiert. Folgende Informationen muss die Mail enthalten: Name und Vorname der Kinder, Alter, E-Mail und Telefonnummer eines Elternteils und der gewünschte Zustiegsort laut Fahrplan. Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf www.vcp-lechrain.de oder über das Ferienprogramm der Stadt Landsberg.