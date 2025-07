Am späten Freitagnachmittag ist es in Rottenbuch (Kreis Weilheim-Schongau) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bedrohte ein 37-Jähriger in einer Asylunterkunft einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer. Er wurde durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos festgenommen.

