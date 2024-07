Schulabsolventen in Fuchstal verlassen das „Trainingslager“

„Das Trainingslager ist vorbei, jetzt heißt es: Am Ball bleiben, fair spielen, „dann kommt das nächste Tor bestimmt“, sagte Eva-Maria Klein, Leiterin der Mittelschule Fuchstal, in ihrer Ansprache an die Absolventinnen und Absolventen. Im Rahmen der Abschiedsfeier gratulierte sie allen zu den Ergebnissen. Alle hätten während ihrer Schullaufbahn Mut bewiesen, seien an Aufgaben gewachsen und hätten sich weiterentwickelt sowie ihre Talente entfaltet. „Jetzt sollt ihr vor allen Dingen Verantwortung übernehmen – für euch selbst und die Gesellschaft“, so Klein.

Insgesamt 73 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen hatten an den Abschlussprüfungen teilgenommen. Während die Prüfung des mittleren Schulabschlusses alle 35 Angetretenen bestanden haben, durften sich 27 der 38 Prüflinge der Regelklassen über den qualifizierenden Mittelschulabschluss freuen. Einen Schnitt von 1,5 erreichten dabei Johannes Schelkle aus der 9b sowie Sophia Teichert aus der 10Mb.

Besonderes Engagement von Schülern der Mittelschule Fuchstal gewürdigt

Den Anfang eines neuen Weges für die ehemaligen Schülerinnen und Schüler sah der stellvertretende Schulverbandsvorsitzende und Rotter Bürgermeister Fritz Schneider in seiner Rede. „Eure Schulbildung sei euch auf diesen Wegen stets ein guter Begleiter“, wünschte sich Schneider. Zum Gratulieren war auch Sigrun Doll der VR-Bank Landsberg-Ammersee gekommen. Sie brachte Geldgeschenke für die Jugendlichen mit, die sich in der Schulfamilie besonders verdient gemacht hatten. Dazu gehörten Justin Barckholt und Jasmin Kirmse, die sich als Schülersprecher und Vertreter der Schule im Gemeindebereich sowie im Landkreis – unter anderem bei der bei Podiumsdiskussionen „Bildung im Blick“ – einbrachten.

Magdalena Bals, Christian Lormes, Maximilian Gleich, Simon Schreiber, Robin Klein und Kevin Grewe wurden für ihr soziales Engagement in und um Schule, die intensive Unterstützung bei Schulveranstaltungen, die Arbeit als Tutoren, und ihren Einsatz in der Altenpflege gewürdigt. Für die Schülerinnen und Schüler mit den besten Abschlüssen gab es ebenfalls Geldgeschenke – diesmal von der Frank-Hirschvogel-Stiftung, überreicht von Angelika Jäger.

Als Vertreterin des Elternbeirats bedankte sich Marie-Laure Escafit-Schülke bei allen Lehrkräften für das Engagement. Auch für viele Eltern schließe sich das Kapitel Schule, was für sie ebenfalls ein Grund zum Feiern sei. Die Klassensprecherinnen und -sprecher aller Abschlussklassen sowie die Klassenlehrkräfte ließen hingegen in ihren Reden viele Anekdoten der vergangenen Jahre Revue passieren. Nach der Zeugnisvergabe ging es noch auf die Tanzfläche, um den Abend gebührend zu feiern.