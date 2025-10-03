Mode auf dem Oktoberfest: „Der Trend geht seit Jahren mehr zu schlichten Looks“

Herr Ponath, was war die Inspiration hinter Ihrer neuen Brautdirndl-Kollektion?

CHRISTIAN PONATH: Inspiration für meine Kreationen finde ich immer wieder in der bayerischen Landschaft, vor allem in den Bergen und den alpinen Dörfern. Gleichzeitig ist die französische Haute Couture eine meiner Ideenquellen. So trifft bei mir bayerische Tradition auf französischen Chic. In meiner neuen Hochzeits- & Trachtenkollektion liegt mein Fokus auch darin, die moderne Weiblichkeit der Frau zu betonen, ohne dabei die Tradition zu verlieren. Dabei ist es mir besonders wichtig, die wahre Schönheit jeder Frau hervorzuheben, egal welche Konfektionsgröße sie trägt.

Was ist denn das Besondere an Ihren Designs?

PONATH: Neben der ungewöhnlichen Kombinationen von Stoffen wie rustikalem Leinen und edler Spitze sehe ich als Besonderheit die Variabilität meiner Kleider. So können durch verschiedene Rockteile, Schürzen, Blusen & Accessoires vielfältige Looks aus nur einem Kleid kreiert werden. Das heißt zum Beispiel, die Braut heiratet mit einem Brautdirndl plus bodenlangem Brautüberrock in der Kirche oder im Standesamt, legt auf der Hochzeitsfeier dann diesen Überrock ab und genießt mit einem knielangen Brautdirndl die Beinfreiheit. Nach der Hochzeit besteht die Möglichkeit, das Kleid durch einen neuen farbigen Rockteil und einer anderen Dirndlschürze das Schmuckstück auch noch zu anderen Festivitäten zu tragen. Viele der Designs zeichnen sich durch Farbakzente in Gold, Altsilber sowie bunten Farbnuancen aus. Für die Fertigung verwenden wir nur hochwertigste Stoffe aus Italien, Portugal und Frankreich und jedes Design wird in aufwendiger Handarbeit im hauseigenen Landsberger Atelier gefertigt. Auch die genaue Anpassung meiner Mode auf die Figur einer schwangeren Kundin sehe ich als Vorteil der Kollektion.

Die Fotos der neuen Kollektion haben Sie vor dem Rochlhaus in Thaining machen lassen. Wieso?

PONATH: Beim Rochlhaus finden sich Schwerpunkte wie Nachhaltigkeit, Altes neu aufleben lassen und dabei bestehende Werte zu erhalten wieder. Ich wollte das Gefühl einer modernen Trachtenhochzeit im typisch bayrischen Stil mit emotionalen Themen wie Gemütlichkeit, Heimatgefühl sowie die „Gute alte Zeit von damals“ transportieren.

Gab es besondere Herausforderungen bei diesem Shooting?

PONATH: Enge und niedrige Räumlichkeiten sind schwer perfekt auszuleuchten, sodass es bestenfalls nicht künstlich wirkt.

Es war aber nicht das erste Mal, dass Sie mit lokalen Örtlichkeiten zusammengearbeitet haben.

PONATH: Ja, das mache ich so gut wie ausschließlich. In der Umgebung und den zahlreichen, märchenhaften Bauernhäusern und Gärten lassen sich optimal spannende Bilder produzieren. Gleichzeitig entsteht die perfekte Symbiose meiner Mode aus Tradition und handwerklichem Arbeiten in der eigenen Heimat. Allerdings ist für nächstes Jahr auch ein Shooting in Paris geplant, um beide Welten meiner Kreationen zu verbinden.

Aktuell findet das Oktoberfest in München statt. Welche Trends beobachten Sie dort und wie bewerten Sie die Outfits der Prominenz?

PONATH: Der Trend geht seit Jahren mehr zu schlichten, monochromen Looks. Auch hochgeschlossene Blusen sowie Röcke, die deutlich übers Knie reichen, sorgen für weibliches „Female Empowerment“. Dennoch denke ich, dass es in der derzeit oft tristen Welt wieder mehr glitzern und funkeln sollte, z. B. durch edle Blusen aus französischer Spitze mit zart schimmernden Perlen & Pailletten als Highlight. Die Outfits der Stars reichen meiner Meinung nach von edel und angemessen bis zu skurril, frei nach dem Motto. „Auffallen ist alles“. Das Dirndl eines großen Sportartikelherstellers sagt mir persönlich überhaupt nicht zu, da ich die Kombination aus Trainingsanzug und Dirndl eher als geschmacklos empfinde. Zusätzlich hat dieses „Dirndlkleid“ mehr mit Profitgier von Großkonzernen als mit durchdachtem Design zu tun.

Mode von Tian van Tastique Im Studio des Modelabels Tian van Tastique dreht sich alles um Brautmode. Seit 2020 berät der Designer in seinem Laden in der Jesuitengasse 440 in Landsberg auf drei Etagen Bräute bei der Kleiderwahl, zuvor betrieb er ein Geschäft in Finning. Jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr können Interessierte ohne Anmeldung für einen „First Look“ vorbeikommen und den Laden sowie das Team kennenlernen. Christian Ponath hat sich unter seinem Alias „Tian van Tastique“ einen Namen in der Branche gemacht und war schon bei der Fernsehsendung „Zwischen Tüll und Tränen“ zu sehen.