Straße von Landsberg nach Fürstenfeldbruck gesperrt

Ab Montag, 29. Juli, wird die Staatsstraße Landsberg-Fürstenfeldbruck östlich von Moorenweis gesperrt. Laut dem Staatlichen Bauamt Freising wird die Abzweigung zur Kreisstraße nach Grafrath umgebaut. Um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen, wird ein Linksabbiegestreifen errichtet. Zusätzlich wird eine Querungshilfe für den Geh- und Radverkehr Richtung Jesenwang angelegt und der bestehende Geh- und Radweg an der Staatsstraße, beginnend am Knotenpunkt in Richtung Jesenwang, um 200 Meter verlängert. Geplant ist die Fortführung des Geh- und Radwegs bis Jesenwang. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. (ar)

