Motorradfahrer aus Landsberg verbremst sich und kollidiert frontal mit Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag ist ein Mann aus Landsberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 64-Jährige mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr die Staatsstraße von Peiting kommend in Richtung Birkland. Dabei bemerkte er einen Leistungsverlust an seinem Motorrad, weshalb er bremste.

Nach Polizeiangaben verbremste sich der Landsberger dabei, sodass das Hinterrad blockierte und die Maschine ausbrach. Dadurch schlitterte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 25-jährigen Schongauerin. Das Motorrad verkeilte sich leicht unter dem Pkw und beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stehen.

Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde voll gesperrt, so die Polizei. (AZ)