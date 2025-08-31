Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Motorradfahrer aus Landsberg wird bei Unfall schwer verletzt

Peiting

Motorradfahrer aus Landsberg wird bei Unfall schwer verletzt

Auf der B17 zwischen Schongau und Peiting fährt ein Pkw-Fahrer auf einen Motorradfahrer auf. Der Landsberger wird schwer verletzt.
Von Dominik Stenzel
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall zwischen Schongau und Peiting ist am Sonntag ein Motorradfahrer aus Landsberg schwer verletzt worden.
    Bei einem Unfall zwischen Schongau und Peiting ist am Sonntag ein Motorradfahrer aus Landsberg schwer verletzt worden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der B17 ist es am Sonntagmittag zwischen Schongau und Peiting zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, staute sich gegen 12.20 Uhr in Fahrtrichtung Peiting kurz vor der Lechtalbrücke der Verkehr leicht.

    Ein 85-jähriger Autofahrer aus Hessen erkannte dies offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen 41-jährigen Motorradfahrer aus Landsberg auf. Der Landsberger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, so die Polizei. Die Bundesstraße war nach dem Unfall komplett gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden