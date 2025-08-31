Motorradfahrer aus Landsberg wird bei Unfall schwer verletzt

Auf der B17 ist es am Sonntagmittag zwischen Schongau und Peiting zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, staute sich gegen 12.20 Uhr in Fahrtrichtung Peiting kurz vor der Lechtalbrücke der Verkehr leicht.

Ein 85-jähriger Autofahrer aus Hessen erkannte dies offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen 41-jährigen Motorradfahrer aus Landsberg auf. Der Landsberger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, so die Polizei. Die Bundesstraße war nach dem Unfall komplett gesperrt.