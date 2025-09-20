Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Scheuring verletzt

Scheuring

Motorradfahrer wird übersehen und zieht sich bei Unfall Prellungen zu

Der Unfall ereignet sich auf Höhe Zollhaus bei Scheuring. Das Motorrad prallt gegen das Heck des Autos.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall bei Scheuring hat sich ein Motorradfahrer Prellungen zugezogen.
    Bei einem Unfall bei Scheuring hat sich ein Motorradfahrer Prellungen zugezogen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzt hat, ereignete sich am Freitagmorgen bei Scheuring. Ein Autofahrer hatte den Mann übersehen.

    Nach Darstellung der Polizei fuhr der 31-jährige Motorradfahrer aus Asbach-Bäumenheim gegen 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Lichtenberg in Richtung Schwabstadl. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Scheuring wollte seinerseits an der Einmündung Zollhaus nach rechts in Richtung Schwabstadl auf die Staatsstraße einfahren. Dabei übersah er den Motorradfahrer und nahm diesem laut Polizei die Vorfahrt.

    Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und stieß mit seiner Maschine gegen das Heck des Pkw. Dadurch stürzte der 31-Jährige und zog sich Prellungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden