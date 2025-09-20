Motorradfahrer wird übersehen und zieht sich bei Unfall Prellungen zu

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzt hat, ereignete sich am Freitagmorgen bei Scheuring. Ein Autofahrer hatte den Mann übersehen.

Nach Darstellung der Polizei fuhr der 31-jährige Motorradfahrer aus Asbach-Bäumenheim gegen 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Lichtenberg in Richtung Schwabstadl. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Scheuring wollte seinerseits an der Einmündung Zollhaus nach rechts in Richtung Schwabstadl auf die Staatsstraße einfahren. Dabei übersah er den Motorradfahrer und nahm diesem laut Polizei die Vorfahrt.

Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und stieß mit seiner Maschine gegen das Heck des Pkw. Dadurch stürzte der 31-Jährige und zog sich Prellungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit. (AZ)