Mundraching

05:54 Uhr

Antoniuskapelle: Das Kirchlein auf dem Berg ist saniert

Plus Der schiefe Turm von Mundraching ist auch nach der Renovierung der Antoniuskapelle nicht gerade gerückt.Warum es trotzdem einen Grund zum Feiern gibt.

Von Ulrike Reschke

Frisch renoviert ist die 1618 erbaute Antoniuskapelle. Auf einer kleinen Anhöhe im Flößerweg stehend, ist sie nicht allein dank einer neuen Dacheindeckung ein Blickfang in dem kleinen Dorf am Lech. Ihren schief stehenden Glockenturm, der sich um 17 Zentimeter nach Osten neigt, hat sie trotz statischer Nachbesserungen am Gebälk behalten. Der Turm sei vermutlich von Anfang an nicht gerade gewesen, sagt Architekt Klaus Pilz. Das Türmchen ruhe teils auf der westlichen Außenmauer und sitze zum Teil auf dem Dachgebälk auf, Last- und Materialunterschiede seien für die Senkung verantwortlich. Jetzt wurde der Turm „denkmalgerecht neu abgefangen“, so Pilz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .