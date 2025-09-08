Museum zeigt früheres Leben in Apfeldorf

Wie lebten die Menschen früher in Apfeldorf? Wie man früher in der Lechraingemeinde Torf stach, in der Landwirtschaft arbeitete und welche Gerätschaften man im Haushalt verwendete – all dies zeigt das Museum des verstorbenen Altbürgermeisters Hermann Floritz, das jetzt erstmals für die breite Öffentlichkeit zur Besichtigung offen stand.

Der im Jahre 1939 geborene und im März 2024 verstorbene Altbürgermeister hatte seine Kindheitserinnerungen aufwändig in Holz gefertigt: Vom Pflug oder der Mähmaschine bis hin zum Ochsengespann oder einer alten Schleifmaschine – alles ist in dem privaten Museum detailgetreu nachgearbeitet. Sämtliche Gerätschaften für die Feld- oder die Waldarbeit und für den Garten finden sich dort, von der Heugabel bis hin zu Schaufel und Rechen.

Altbürgermeister Hermann Floritz bewahrt im Museum ein Stück Vergangenheit

Der Enkel des früheren Bürgermeisters, Benedikt Linder, und das Ferienprogramm-Team der Gemeinde Apfeldorf veranstalteten nun erstmals eine öffentliche Besichtigung, zu der auch viele Kinder kamen. Viele der kleinen Besucher und Besucherinnen staunten, wie früher noch – ganz ohne Traktor – hart gearbeitet werden musste. Oder, dass früher noch Ochsen eingespannt wurden, um die Maschinen zu ziehen. Auch der Übergang zum technischen Fortschritt ist in dem Museum dargestellt: Er wird durch einen Lanz Bulldog verkörpert, der im Jahre 1956 angeschafft wurde und dann die Technisierung eingeleitet hatte.

Daneben finden sich in der lebendigen Ausstellung auch Holzbachbildungen von Blasinstrumenten, die ebenfalls zum dörflichen Leben in Apfeldorf dazu gehören, heute wie früher. Floritz war von 1996 bis 2008 Bürgermeister der Gemeinde Apfeldorf. Seine Familie möchte die handgefertigten Schätze in dem Museum erhalten. „Wir wollen das hier weiterleben lassen“, betonte Linder, der die Besucher und Besucherinnen durchs Museum führte.