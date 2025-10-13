Greifenberg will MVV-Buslinie 807 bis 2030 weiterführen

Die MVV-Buslinie 807 soll fürs Erste bis Dezember 2030 weitergeführt werden. Das hat jetzt der Greifenberger Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die Buslinie bindet die Ortschaften Beuern, Greifenberg, Eching und Zankenhausen an den S-Bahn-Haltepunkt Türkenfeld an. Die Busse fahren dabei von Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 Uhr im 40-Minuten-Takt.

Die Zahl der Fahrgäste hat sich in den vergangenen Jahren gesteigert. Jeweils in den ersten Quartalen fuhren während der Schulzeit im Jahr 2022 erst durchschnittlich 35 Personen am Tag mit, inzwischen sind es, wie Zweiter Bürgermeister Hagen Adler in der Sitzung berichtete, 70. Sie verteilen sich auf täglich 20 Fahrten.

Greifenberg zahlt für den Bus 807 im Jahr ungefähr 30.000 Euro

Der Beschluss zur Weiterführung der Linie ist auch mit einer finanziellen Verpflichtung der Gemeinde Greifenberg verbunden: Das jährliche finanzielle Engagement der Kommune beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Buslinie von Türkenfeld nach Greifenberg und Eching ist ein Rundkurs von Türkenfeld über Beuern, Neugreifenberg, Greifenberg, Eching und Zankenhausen nach Türkenfeld. Die Abfahrtszeiten sind laut Fahrplan so gestaltet, dass der Bus Türkenfeld vier bis 14 Minuten nach der Ankunft der S-Bahn aus München abfährt und nach 27 Minuten in Türkenfeld zurück ist, sodass Fahrgäste innerhalb weniger Minuten in die S-Bahn nach München umsteigen können. (ger)