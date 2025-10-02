Landschaftspflegeverband wird am Kehrgraben bei Entraching tätig

Der Kehrgraben, der an der Ostseite von Entraching nach Oberfinning fließt und dort in die Windach mündet, weist ökologisch wertvolle Flächen auf, die auch für den Biotopverbund interessant sind. Zudem ist dort der Storchschnabelbläuling heimisch, eine stark gefährdete Schmetterlingsart. Wie der Bach künftig durch den Landschaftspflegeverband (LPV) gepflegt werden soll, stellte Geschäftsführer Andreas Schützeberg jetzt dem Finninger Gemeinderat vor. Zuvor hatte ein Termin vor Ort an dem 970 Meter langen Grabenstück mit Bürgermeister Siegfried Weißenbach und Landwirten stattgefunden.

Für das Pflegekonzept wurde der Kehrgraben in vier Bereiche eingeteilt. Gemäht werden soll künftig abschnittsweise einmal jährlich von Oktober bis Februar wechselnd auf der östlichen beziehungsweise westlichen Seite des Grabens, sodass stets Brachebereiche stehen bleiben. Durch das Mähen wird eine Verbuschung verhindert. Aufgrund der Mitgliedschaft im LPV und Förderungen kommen auf die Gemeinde keine Kosten zu.

Welche Probleme es am Kehrgraben gibt

Schützeberg brachte mehrere Ideen ein und verwies auf Probleme. So muss die Gemeinde vorab die genauen Grenzen ihrer Fläche nachweisen, damit Landwirte mit angrenzenden Grundstücken diese auch einhalten können. Zudem werde durch das Weiden von Rindern an manchen Stellen zu viel Nährstoffe eingebracht. Für größere Probleme könnte jedoch der Biber sorgen. Für die Ökologie des Kehrgrabens ist der Durchfluss des Wassers wichtig. Wo sich Wasser zu viel aufstaut, bildet sich Schlamm, der Graben muss häufiger geräumt werden.

Auch die Drainagen zur Entwässerung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen dürfen durch Biberdämme und Aufstauungen nicht blockiert werden. Zwar hat die Gemeinde die Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde zur Entnahme von Biberdämmen. Jedoch beginne der Biber sofort wieder damit, neue zu errichten, so Schützeberg. Wie dem entgegengewirkt werden kann, soll nun mit der Unteren Naturschutzbehörde besprochen werden.

Mehr Platz für eine seltene Schmetterlingsart am Kehrgraben

Schützeberg zeigte zudem auf, wie das Gebiet ökologisch aufgewertet werden kann. Dort befindet sich auch ein Reststück eines Niedermoorwaldes, wie er früher häufig anzutreffen war. Dieses könnte im Randbereich entbuscht, freie Räume am Kehrgraben geschaffen und damit der Lebensraum des Storchschnabelbläulings erweitert werden. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, das Waldgebiet in den Vertragsnaturschutz einzubringen, so Schützeberg.