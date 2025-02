Neues Fahrzeug für Thaininger Feuerwehr wird noch mal ausgeschrieben

Die Ausschreibung für den neuen Mannschaftswagen der örtlichen Feuerwehr, hat der Gemeinderat Thaining kürzlich wieder aufgehoben und einen neuen Beschluss gefasst. Der nächste Schritt für das Baugebiet Nord-Ost wurde in der Sitzung auch vollzogen.

Gegen die Pläne für das Baugebiet hatte es Einwendungen gegeben, die der Gemeinderat zwischenzeitlich abgehandelt hatte. Dabei wurde von Behördenseite bemängelt, dass das Prinzip innen vor außen bei der Bebauung nicht eingehalten wurde. „Wir hatten im Flächennutzungsplan noch einige Bereiche als Bauland ausgewiesen. Dies haben wir aktualisiert und es sind jetzt Grünflächen beziehungsweise landwirtschaftliche Flächen“, erklärt Bürgermeister Leonhard Stork. Bei der jetzigen Auslegung habe es keine Probleme mehr gegeben. Die Erschließungsplanung soll zeitnah auf den Weg gebracht werden, informiert er. „Das Ziel ist es, 2026 in die Vermarktung zu gehen.“ Aktuell gebe es mehr Interessenten als Bauplätze. Im Einheimischen-Modell sollen zehn Bauplätze vergeben werden. Was diese kosten werden, steht aber noch nicht fest. Fünf weitere Parzellen gibt es in dem Baugebiet, die im Besitz des Verkäufers verbleiben.

Thaining hätte einen Sitz beim Feuerwehrauto ausbauen müssen

Nachjustiert werden musste auch bei der Feuerwehr. Angedacht war der Kauf eines Fahrzeugs mit 3,5 Tonnen Gewicht. Bürgermeister Stork begründet die Entscheidung so: „Der Vorteil wäre gewesen, dass der ohne Feuerwehr-Führerschein gefahren werden darf. Allerdings wäre das Fahrzeug schon voll ausgelastet gewesen und wir hätten einen Sitz ausbauen müssen.“ Deswegen soll nun ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen angeschafft werden. Im Haushalt sind dafür laut Rathauschef heuer 130.000 Euro eingestellt. In einem Fahrzeug der Thaininger Wehr wird es künftig auch einen Defibrillator geben. „Die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg hat diesen der Gemeinde gespendet und wir denken, dass es am sinnvollsten ist, wenn das Gerät bei der Feuerwehr hinterlegt ist“, so der Bürgermeister.

Befürwortet haben die Gemeinderäte in der Sitzung zudem die Unterstützung des Sportvereins. Der Heizungstausch im Sportheim wird mit 1500 Euro bezuschusst, was 50 Prozent der Kosten ausmache, so Stork auf Nachfrage. Der Verein hatte nur ganz allgemein um Hilfe gebeten, aber in seinem Antrag keine Summe genannt, die legte das Ratsgremium fest. Laut Bürgermeister hat die Gemeinde sich zudem an einer Spendenaktion beteiligt. „Bei der Sammlung der Christbäume kamen 1735 Euro zusammen. Wir runden diese Summe zugunsten des Kinderhospizes in Bad Grönenbach auf 2000 Euro auf“, berichtet Stork.