Nahwärme Hechenwang: Bauarbeiten geraten in Verzug und sorgen für Ärger

Hechenwang

Nahwärme und Bürgermeisterwahl sorgen für Gesprächsstoff in Hechenwang

Die Nahwärme-Baustelle in Hechenwang zieht sich länger hin als angekündigt. Bei der Bürgerversammlung geht es aber auch um Bürgermeister Richard Michl.
Von Gerald Modlinger
    Der Bau eines Nahwärmenetzes ist gerade das Thema in Hechenwang. Das Foto zeigt die Baustellensituation auf der Birkenallee mit der neuen Heizzentrale.
    Der Bau eines Nahwärmenetzes ist gerade das Thema in Hechenwang. Das Foto zeigt die Baustellensituation auf der Birkenallee mit der neuen Heizzentrale. Foto: Thorsten Jordan

    Mit rund 60 Personen war die Bürgerversammlung im Gasthof Saxenhammer in Hechenwang so gut besucht wie seit vielen Jahren nicht mehr. „Liegt es an der Kommunalwahl oder daran, dass Hechenwang umgegraben wird?“, begab sich Bürgermeister Richard Michl gleich zu Beginn auf Ursachenforschung. Beide Themen interessierten das Publikum in besonderer Weise. Die meisten Wortmeldungen beschäftigten sich mit der Verlegung eines Nahwärmenetzes.

