Nahwärme und Bürgermeisterwahl sorgen für Gesprächsstoff in Hechenwang

Mit rund 60 Personen war die Bürgerversammlung im Gasthof Saxenhammer in Hechenwang so gut besucht wie seit vielen Jahren nicht mehr. „Liegt es an der Kommunalwahl oder daran, dass Hechenwang umgegraben wird?“, begab sich Bürgermeister Richard Michl gleich zu Beginn auf Ursachenforschung. Beide Themen interessierten das Publikum in besonderer Weise. Die meisten Wortmeldungen beschäftigten sich mit der Verlegung eines Nahwärmenetzes.

