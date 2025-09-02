Icon Menü
Abwasserleitung ersetzt Kläranlage: Rat in Vilgershofen stimmt für Sonderumlage

Vilgertshofen

Abwasserleitung statt Kläranlage: Rat in Vilgertshofen legt Höhe der Sonderumlage fest

Das Abwasser aus Mundraching wird nach Lechmühlen geleitet. Der Gemeinderat Vilgertshofen legt die Höhe der Umlage auf die Bürger fest.
Von Christian Mühlhause
    Nach 20 Jahren lief die Genehmigung für die Pflanzenkläranlage in Mundraching Ende 2022 aus. Der Betrieb auf Widerruf wurde erlaubt. Inzwischen hängt Mundraching am Netz von Fuchstal.
    Nach 20 Jahren lief die Genehmigung für die Pflanzenkläranlage in Mundraching Ende 2022 aus. Der Betrieb auf Widerruf wurde erlaubt. Inzwischen hängt Mundraching am Netz von Fuchstal. Foto: Thorsten Jordan

    Die wasserrechtliche Genehmigung für die Pflanzenkläranlage in Mundraching ist bereits Ende 2022 abgelaufen, das Wasserwirtschaftsamt Weilheim erteilte damals eine Genehmigung für den weiteren Betrieb auf Widerruf, was aber Handlungsdruck erzeugte. Die Behörde verlangte den Anschluss an eine zentrale Kläranlage. Die entsprechende Leitung wurde mit Zustimmung der Nachbargemeinde Fuchstal nach Lechmühlen verlegt, sodass ins dortige Netz eingeleitet werden kann.

    Knapp 900.000 Euro kostet das Projekt. Nach Abzug der erhaltenen Förderung bleiben noch mehr als 773.000 Euro über. Der Gemeinderat Vilgertshofen stand kürzlich vor der Frage, ob die Maßnahme über eine Gebührenerhöhung finanziert werden soll oder doch lieber über eine Sonderumlage. Das Gremium entschied sich mit 10:4 für letztere Lösung. Laut Bürgermeister Albert Thurner wird zur Berechnung die Geschossfläche der Gebäude herangezogen. Verlangt werden demnach 2,01 Euro je Quadratmeter. Im Fall eines Einfamilienhauses wären etwa 500 Euro zu entrichten, so Thurner.

    Die Gemeinde hat eine Mischkalkulation. Auch wenn von der seit dem Frühjahr bestehenden Verbesserung nur Mundraching profitiert, werden rund 1000 Haushalte in der Gemeinde zur Kasse gebeten. „Alle zahlen dieselbe Grund- und Verbrauchssteuer. Die anderen Ortsteile gehören aber zum Abwasserzweckverband Pürgen“, informiert Thurner.

