Neue Postfiliale in Leeder öffnet im März

Zum Ende des vergangenen Jahres hat das Eisenwarengeschäft Prinzing in Leeder die Zusammenarbeit mit der Deutschen Post beendet. „Wir haben leider niemanden gefunden, der die Poststelle in seinem Geschäft unterbringen wollte“, sagt Bürgermeister Erwin Karg. Als neuer Standort wurde deshalb ein Container auf dem Gelände der Gemeinde in der Kreuzstraße 13 ausgewählt. Die Filiale öffnet am Dienstag, 18. März. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. (diba)

