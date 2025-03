Neue Wasserleitung in Dießen: Jetzt wird in der Lachener Straße gebaggert

Seit Mittwochvormittag wird in der Lachener Straße in Dießen gebaggert. Auf einer Länge von 880 Metern wird die Hauptwasserleitung erneuert. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen einstellen - und zwar fast das ganze Jahr lang. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Baumaßnahme Anfang November abgeschlossen sein.

32 Rohrbrüche in den vergangenen Jahren - allein zehn in den vergangenen vier Jahren - zählt die Statistik von Wassermeister Michael Deininger in der Lachener Straße, Anlass genug, die Wasserleitung zu erneuern. Am Mittwochvormittag wurde vor dem Norma-Markt damit begonnen, den Rohrgraben zu öffnen, bis kurz hinter dem Edeka-Markt wird sich der erste von insgesamt sieben Bauabschnitten erstrecken. Die weiteren Abschnitte folgen dann von Norden - in etwa ab der Aral-Tankstelle - nach Süden, erklärt Deininger.

Für acht Monate gibt es zwei lange Einbahnstraßen in Dießen

Seit Baubeginn gelten in Dießen nun auch andere Verkehrsführungen. In den nächsten acht Monaten wird die Lachener Straße nur in eine Richtung - ortsauswärts nach Norden - befahrbar sein. Der von Norden nach Süden führende Verkehr wird über die Priel- und Von-Eichendorff-Straße umgeleitet, die ebenfalls zur Einbahnstraße in Nord-Süd-Richtung werden. Mit Hinblick auf den dort zu erwartenden Schwerlastverkehr hat die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt an diesen Straßen während der Umleitung zusätzlich ein weitgehendes Park- und Halteverbot verhängt. Die Einbahnregelungen gelten im Übrigen für alle Verkehrsteilnehmer, merkt in diesem Zusammenhang Bürgermeisterin Sandra Perzul an, also auch für diejenigen, die mit Fahrrad unterwegs sind.

In den nächsten acht Monaten kann wegen der Erneuerung der Wasserleitung die Lachener Straße in Dießen nur in Richtung Norden befahren werden. Foto: Gerald Modlinger

Ob die Umleitungsregeln so bleiben oder optimiert werden, werde sich nach den ersten zwei Wochen zeigen, so Perzul weiter. Am Tag eins war jedenfalls an der Baustelle erkennbar, dass die Einbahnregelung nicht so ganz funktionierte. Vom Edeka-Parkplatz aus rollten etliche Autos in die verkehrte Richtung, möglicherweise müsse die Beschilderung noch verbessert werden, hieß es.

Bei der Erneuerung der Wasserleitung werden auch kurzzeitige Vollsperrungen erforderlich

Daneben werden an einzelnen Tagen - jeweils dienstags bis donnerstags - auch Vollsperrungen notwendig - und zwar dann, wenn die drei Leitungskreuzungen quer unter der Straße erneuert werden, erklärt Wassermeister Deininger. In dieser Zeit werde der Verkehr über Entraching geführt. Die erste Vollsperrung werde bereits im April erfolgen.

Die neue Wasserleitung wird gut eine Million Euro kosten und damit in etwa so viel wie vorab berechnet worden war. Die bestehende Graugussleitung wird durch eine Duktilgussleitung ersetzt, die mit einem Kunststoffmantel umhüllt ist, um einen verbesserten Korrosionsschutz zu gewährleisten, erklärt Deininger weiter. Die jetzige Leitung hat 70 Jahre ausgehalten. Sie wurde kurz vor dem 1956 erfolgten Bau der sogenannten Heimgarten-Siedlung errichtet. Damals war die nördliche Dießener Flur erst spärlich, unter anderem mit den Gebäuden der heutigen Firma Sanktjohanser und den Häusern am St.-Rasso-Weg bebaut.

Die Wasserleitung wandert in den Fahrbahnbereich

Die bisherige Wasserleitung liegt überwiegend im Gehweg, zum Teil auch in den Vorgärten der Heimgarten-Siedlung. Im Zuge des Neubaus bekommt sie eine eigene Trasse unterhalb der Fahrbahn, weil über der alten Leitung inzwischen Telekom-Kabel verlegt wurden. Außerdem befinden sich im Bereich der neu zu bauenden Hauptleitung 52 Hausanschlüsse.

Bis Anfang November soll die neue Leitung fertiggestellt sein. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, wird auch vom Wetter abhängen. Klappt alles wie geplant, will man 18 bis 24 Meter Neubaustrecke pro Tag schaffen. Regenperioden könnten zu Verzögerungen führen, weil sich durchnässtes Erdreich, das idealerweise gleich wieder eingebaut wird, nicht hinreichend verdichten lässt, wie Deininger sagt.

Kurz vor Baubeginn hatte es aus der Von-Eichendorff-Straße bereits Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde gegeben. Zwar waren die Anwohner der Lachener Straße bereits im Dezember über die bevorstehende Baustelle informiert worden. Dass die Von-Eichendorff-Straße zur Umleitung und Einbahnstraße mit großflächigen Parkverboten wird, erfuhren die dortigen Anwohner jedoch erst in der vergangenen Woche. Bürgermeisterin Sandra Perzul verweist darauf, dass die zugrundeliegende verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamts nicht früher vorlag. Erst daraufhin habe die Gemeinde darüber informieren können.