Neuer Radweg zwischen Apfeldorf und Kinsau eröffnet

Apfeldorf/Kinsau

Neuer Radweg zwischen Apfeldorf und Kinsau eröffnet

Ein neuer Radweg entlang der St2055 soll für mehr Sicherheit und Komfort für Radlerinnen und Radler sorgen.
    Bei der Eröffnung des neuen Radwegs dabei (von links): Andreas Lenker, Bernd Meckel, Bürgermeister Marco Dollinger, Bürgermeister Gerhard Schmid, Bernhard Panholzer und Rainer Mahl. Foto: Leitenstorfer

    Gute Nachrichten für alle Radfahrerinnen und Radfahrer im südlichen Landkreis: Der neue Radweg entlang der Staatsstraße 2055 zwischen Kinsau und Apfeldorf wurde feierlich eröffnet und steht ab sofort zur sicheren Nutzung bereit. Das staatliche Bauamt Weilheim betonte bei der Freigabe, wie wichtig sichere Radverbindungen entlang der Staatsstraßen sind – sowohl für den alltäglichen Verkehr als auch für die Freizeitmobilität. Radwege wie dieser tragen entscheidend dazu bei, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden schnell, sicher und klimafreundlich zwischen den Orten bewegen können. Das symbolische Eröffnungsband durchtrennten der Kinsauer Bürgermeister Marco Dollinger, der Apfeldorfer Bürgermeister Gerhard Schmid, Andreas Lenker, Abteilungsleiter des staatlichen Bauamts Weilheim, Bernhard Panholzer von Strommer Tiefbau, Bernd Meckel, Vorstandsvorsitzender des ADFC Landsberg und Rainer Mahl, Sachgebietsleiter Kreisentwicklung & Wirtschaftsförderung des Landkreises. Besonders erfreulich: Durch den neuen Radweg können künftig auch die Kinder der Spielgemeinschaft Kinsau – Apfeldorf die beiden Sportstätten sicher erreichen – ohne die bislang gefährliche Staatsstraße befahren zu müssen. (AZ)

