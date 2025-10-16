Feste Regeln im Vereinestadl in Ludenhausen

Den neuen Vereinestadel in Ludenhausen dürfen die örtlichen Vereine künftig für sich nutzen. Dabei gelten jedoch genaue Regeln, die in einem Vertrag festgelegt worden sind. Bislang hatten die Ludenhausener Vereine keinen gemeinsamen Aufbewahrungsort für die Sachen, die sie benötigen. Einige Vereine hatten verschiedene Dinge noch im alten Happerger gelagert, bevor das Gebäude zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wurde. Zum Teil waren die Habseligkeiten privat verstaut.

Das ist jetzt Geschichte: Denn die Gemeinde Reichling hat im Zuge der Errichtung der Außenanlagen am neuen Dorfgemeinschaftshaus Happerger den Ludenhausener Vereinen ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück neben dem Dorfgemeinschaftshaus haben die Vereine nun selbst einen Stadel errichtet. Der Vereinestadel ist mittlerweile nahezu fertiggestellt und kann bald genutzt werden.

Die Vereine tragen die Kosten für den Vereinestadel in Ludenhausen selbst

Das Grundstück bekamen die Vereine von der Gemeinde Reichling kostenlos überlassen. Allerdings müssen die Nutzer alle anfallenden Kosten selbst tragen – sowohl die Kosten für den Bau des Stadels als auch alle Folgekosten, einschließlich Versicherungen. Dies ist auch in einem sogenannten Gestattungsvertrag geregelt, den die Gemeinde jetzt mit allen Vereinen abgeschlossen hat. Der Gestattungsvertrag wurde vom Reichlinger Gemeinderat einstimmig genehmigt. In dem Vertrag wurde auch festgehalten, dass die Vereine außerhalb des Stadels keine Gegenstände lagern dürfen – das restliche Grundstück muss vielmehr frei bleiben, damit es jederzeit für andere Zwecke genutzt werden kann.

Der Stadel wird künftig vom Musikverein Reichling, der Freiwilligen Feuerwehr Ludenhausen, dem Eishockeyclub Red Bulls, dem Veteranen- und Reservistenverein Ludenhausen, der Schützengesellschaft Hubertus, dem Frauenkreis Ludenhausen, den Ludenhausener Böllerschützen, dem Kulturförderverein Happerger und dem Jugendclub genutzt. Andere Vereine dürfen nichts in dem Stadel lagern – dies ist ausdrücklich im Gestattungsvertrag so festgeschrieben. Auch die Gemeinde Reichling darf den Stadel nicht für ihre Zwecke nutzen, wie es in dem Vertrag weiter heißt.

Der Gemeinderat Reichling hat keine Einwände gegen die Regelungen

Der Gemeinderat hatte keine Einwände gegen die Vertragsbedingungen. Das sei eine „faire Geschichte“, meinte Hans-Jürgen Korn. Dies sahen auch die anderen Gremiumsmitglieder so. „Die Gemeinde stellt das Grundstück kostenlos zur Verfügung und die Vereine tragen alle Kosten“ – das sei eine gute Sache, resümierte Bürgermeister Johannes Hintersberger.