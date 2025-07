Abfall App des Landkreises Landsberg hat ein neues Design

Die „LL Abfall App“ des Landkreises Landsberg geht mit einem frischen, modernen Design an den Start. Die App, die Bürgerinnen und Bürger über alle Belange der kommunalen Abfallwirtschaft informiert, wurde umfassend überarbeitet und bietet ab sofort eine verbesserte Nutzerführung, mehr Übersichtlichkeit und einen besonderen Fokus auf Barrierefreiheit, teilt das Landratsamt mit.

Die Darstellung der Abfuhrtermine ist laut Pressemeldung übersichtlicher aufbereitet und direkt auf dem Startbildschirm sichtbar – ebenso wie das Abfall-ABC, die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten, alles zur Sperrmüllentsorgung, zur BILL-LA-BOX und zu den Serviceangeboten. Aktuelle Informationen rund um die Abfallwirtschaft seien ab sofort ebenfalls leichter aufzufinden. Damit seine alle wichtigen Inhalte künftig mit nur einem Fingertipp erreichbar.

Ein besonderer Fokus der App liegt auf Barrierefreiheit

Ein besonderes Augenmerk wurde beim Redesign auf Barrierefreiheit gelegt: Personen mit Seheinschränkungen profitieren von einer besseren Bedienbarkeit, klareren Kontrasten und einer optimierten Darstellung für mobile Endgerät, teilt das Landratsamt mit. Neu sei zudem ein optionaler Dark Mode (dunkles Design), der die Lesbarkeit verbessert und augenschonend wirkt – insbesondere bei schwacher Beleuchtung.

Für bestehende Nutzerinnen und Nutzer ist keine separate Aktion notwendig: Nach der Umstellung am 30. Juli wird beim nächsten Öffnen automatisch das neue Design geladen. Die App bleibt auch in der neuen Version kostenlos und steht weiterhin in den bekannten App Stores für Android und iOS zur Verfügung. (AZ)