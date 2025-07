Im kleinen Schwabhausen startet ein großes Bauprojekt

Schon von Weitem ist der Baukran zu sehen: In Schwabhausen wurde diese Woche der Grundstein für ein bedeutendes Bauprojekt im Landkreis Landsberg gelegt. Auf dem rund 5200 Quadratmeter großen Areal an der Ecke Dorfstraße/Penzinger Straße entsteht, wie berichtet, ein neues Wohn- und Pflegeensemble. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der VR-Bank Landsberg-Ammersee und der Firma Helu Wohnbau aus Langerringen. Beim symbolischen Spatenstich wurde eine Zeitkapsel mit einer Ausgabe des Landsberger Tagblatts, den Bauplänen und etwas Kleingeld in das Erdreich eingebracht.

Die VR-Bank nebenan bleibt in Schwabhausen erhalten

Der Standort war früher von einem Lagerhaus der Raiffeisenbank genutzt worden. Der Bankstandort nebenan bleibt erhalten. Geplant sind drei Gebäude, darunter zwei verbundene Gebäudeteile für eine Tagespflege mit 16 Plätzen. Die restlichen Gebäude umfassen insgesamt 28 Mietwohnungen sowie 18 altersgerechte Eigentumswohnungen. Ergänzt wird das Konzept durch zwei Wohngruppen mit zusammen elf Appartements. Die Tagespflege wird auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern realisiert. Die altersgerechten Eigentumswohnungen sind zwischen 40 und 70 Quadratmeter groß, die Mietwohnungen, zwischen 60 und 90 Quadratmeter. Ziel sei „ein guter Mix“ von Anwohnern, erklärte Martin Egger, Vorstandsmitglied der VR-Bank Landsberg-Ammersee.

In Schwabhausen entstehen eine Tagespflege, Wohngruppen und Wohnungen. Foto: Helu Wohnungsbau

Auf den Dächern sollen zudem PV-Anlagen angebracht werden. Es entstehen 94 Stellplätze, größtenteils in zwei Tiefgaragen mit separaten Zufahrten. Diese Anzahl übertrifft die laut Gemeindesatzung erforderliche Anzahl an Stellplätzen. Die Gebäude wurden bewusst von der Straße abgerückt, um Lärmbelastung zu minimieren. Außerdem ist eine Querungshilfe geplant, um die nahegelegene Bushaltestelle sicherer erreichbar zu machen.

Die Gemeinde Weil hat das Projekt aktiv unterstützt und einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan aufgestellt, da bislang kein Angebot im Bereich Pflege vorhanden war. Ziel war es, eine Lösung zu finden, die sowohl den Bedürfnissen des Bauherrn gerecht wird als auch die Anliegen der Anwohner berücksichtigt. Ein Pflegedienst aus dem Landkreis Landsberg wird mittlerweile auch genannt: Es handelt sich um das Pflegezentrum Windach-Ammersee.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Gemeinde kann Interessenten für die Mietwohnungen melden und plant, Einheimische bei der Vergabe zu berücksichtigen.

Die Baustelle der VR-Bank Landsberg-Ammersee und der Firma HELU Wohnbau in Schwabhausen. Foto: Christian Rudnik