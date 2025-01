Hilfsorganisation Landsaid hilft in einer Gemeinde im Landkreis Augsburg

Fast acht Monate ist es her, als in Nordendorf (Landkreis Augsburg) die Schmutter über das Ufer trat. Das Hochwasser war so massiv, dass der Ort nahezu komplett überschwemmt war und zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden mussten. Die Kauferinger Hilfsorganisation Landsaid hatte der schwer betroffenen Gemeinde damals Unterstützung zugesagt.

Mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln sollte zunächst der stark beschädigte Sozialraum des örtlichen Gemeindebauhofs wiederhergestellt werden. Da das Mobiliar des Sozialraumes durch das mit Heizöl und Fäkalien verunreinigte Wasser unbrauchbar wurde, musste es nach den ersten umfangreichen Akutmaßnahmen wie Trocknen, Lüften und Sanieren neu beschafft und eingebaut werden. Landsaid-Projektmanagerin Raquel Nerger hat die Gemeinde erneut besucht, sich den wiederhergestellten Sozialraum angeschaut und mit Tobias Kunz gesprochen. Sie setzten sich dafür gleich an den neuen, ausziehbaren Besprechungs- und Esstisch des Raumes, der ebenso mit neuen Stühlen bestückt wurde. Kunz zeigte Nerger zudem die neu eingebaute rote Küchenzeile, die mit Landsaid-Unterstützung gekauft wurde. „Auch neue Türen wurden eingesetzt – die alten waren durch das Wasser völlig verzogen“, berichtet der Bürgermeister.

„Da es immer noch viel für die Gemeinde zu tun gibt, das hohe Kosten verursacht – sei es im Bereich der Schadensbeseitigung oder der Prävention – prüfen wir bei Landsaid gerade die Möglichkeiten, wie wir der Gemeinde nochmals unter die Arme greifen können, sagt Raquel Nerger. (AZ)