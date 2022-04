Modellauto fängt in Oberbergen Feuer: Besitzer wird leicht verletzt

In einer Garage in Oberbergen brennt der Akku eines ferngesteuerten Autos. Der Besitzer verletzt sich beim Löschversuch und muss ins Krankenhaus.

In Oberbergen hat am Donnerstagnachmittag in einer Garage ein Modellauto-Akku Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, setzte sich dieser von selbst in Brand.

Beim Löschversuch erlitt der 83-jährige Besitzer eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Abklärung in das Klinikum Landsberg verbracht. Das Modellauto wurde laut Polizei vollständig zerstört. (lt)