Landsberger Verschönerungsverein hat einen neuen Vorstand

Der Landsberger Verschönerungsverein hat wieder einen neuen Vorstand. Nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Christian Becker war der Fortbestand des Vereins zwischenzeitlich in Gefahr, ehe sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bereit erklärte, den Vorsitz zu übernehmen. Der Verschönerungsverein ist einer der ältesten gemeinnützigen Vereine der Stadt.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilt, drohte zwischenzeitlich dessen Auflösung. Erst im März vergangenen Jahres war Christian Becker bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung als Nachfolger des im April 2023 überraschend verstorbenen Vorsitzenden Axel Flörke gewählt worden. Anfang September trat Becker allerdings schon wieder von seinem Amt zurück. Über die Gründe wollte er sich gegenüber unserer Redaktion nicht äußern.

Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden gestaltete sich schwierig

Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden oder einer neuen Vorsitzenden gestaltete sich schwierig. Bei einer ersten Versammlung mit Neuwahlen fand sich keine Nachfolge für den Vorsitz, weswegen sich Doris Baumgartl bereit erklärte, das Amt zu übernehmen. Bei einer Mitgliederversammlung Ende Juni wurden außerdem Michaela Grün als Zweite Vorsitzende, Christina Schneider als Schriftführerin und Sabine Draudt als Schatzmeisterin für die nächsten drei Jahre in den Vorstand gewählt. „Unser Dank gilt allen Mitgliedern und Unterstützern, die in dieser schwierigen Übergangszeit zum Verein gestanden haben“, heißt es in der Pressemitteilung. In den kommenden Wochen werde sich der neue Vorstand zu Gesprächen treffen, um die Ausrichtung zukünftiger Projekte festzulegen.

Christian Becker hatte kurz nach seinem Amtsantritt im Frühjahr 2024 erklärt, gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen das Logo und die Internetseite des Vereins auffrischen zu wollen. Weiterführen wollte er die Vergabe des Franz-Xaver-Dengler-Preises für gelungene Haussanierungen in der Altstadt. Benannt ist dieser Preis, der erstmals 2017 vergeben wurde, nach dem ehemaligen Stadtbaumeister Dengler, der sich bleibende Verdienste um die Erhaltung und Pflege des historischen Stadtbildes von Landsberg erworben hat.

Der Verschönerungsverein wurde 1872 in Landsberg gegründet

Der Verschönerungsverein Landsberg hat sich die Förderung der Attraktivität des Ortsbildes und der Landschaftsgestaltung der Stadt zum Ziel gesetzt. Schon 1847 wurde die Gründung eines Vereins unter dem Namen Verschönerungsverein angeregt. Die eigentliche Gründung erfolgte am 5. März 1872. Lange Jahre führte der Verein den Namen „Verkehrsverein“, seit 2005 beide Begriffe. Im Oktober 2013 folgte die Rückbesinnung: aus dem Verkehrs- und Verschönerungsverein wurde wieder der Verschönerungsverein.