Ein Künstlerpaar zeigt Schichten und Momentaufnahmen

Cornelia Rapp und Josef Lang sind ein Künstlerpaar, beide Bildhauer und doch ganz unterschiedlich in ihrer Herangehensweise an die Kunst: Selten wurde beziehungsweise wird das so deutlich wie in der aktuellen Ausstellung im Malura Museum in Oberdießen. Josef Lang präsentiert in einer Retrospektive Köpfe, wie sie in seinem Atelier in den vergangenen sechs Jahrzehnten vor allem aus Holz, aber auch aus anderen Materialien entstanden sind. denkt eher in die Zukunft: Sie zeigt vor allem Großformatiges in einer neuen, von ihr entwickelten Technik.

