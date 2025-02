Hoher Sachschaden nach Unfall in Obermeitingen

Am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr ist ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg in Obermeitingen mit seinem Gelenkbus von der Lechfelder Straße nach rechts in die Hauptstraße eingebogen. Dabei scherte das Heck des Busses so weit aus, dass es einen zeitgleich von der Hauptstraße nach links in die Lechfelder Straße einbiegenden Pkw streifte.

Der 52-jährige Autofahrer blieb ebenso unverletzt wie der Fahrer des Gelenkbusses. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt rund 25.000 Euro. (AZ)