Testpilot für Kampfflugzeuge rückt in den Gemeinderat Obermeitingen nach

Im Gemeinderat Obermeitingen wurde am Donnerstagabend Stephan Leuthner (CSU) als neues Ratsmitglied vereidigt. Er übernimmt das Mandat von Lisa Krabiell (CSU), die aus persönlichen Gründen ausscheidet. Der 47-Jährige lebt seit 2009 in Obermeitingen und trat bei der vergangenen Kommunalwahl als parteiloser Kandidat auf der Liste der CSU an.

„Ich war überrascht und erfreut. Ich habe mich ja damals nicht nur aus Spaß aufstellen lassen“, sagt Leuthner zu der Nachricht, dass er nachrückt. Zwischenzeitlich ist er auch in die CSU eingetreten. Der Landsberger, der in Kaufering aufgewachsen ist, war zunächst Berufssoldat und arbeitet seit einigen Jahren für Airbus als Testpilot von Eurofightern und Tornados. „Es ist mein Traumberuf“, sagt der Familienvater von drei Kindern, von denen zwei noch schulpflichtig sind.

Nachrücker befürwortet langsames Wachstum Obermeitingens

Leuthner befürwortet den Kurs des langsamen Wachstums und den Erhalt des Dorfcharakters, den die Gemeinde Obermeitingen verfolgt. Inhaltlich hofft er, dass es beim Thema Glasfaserausbau voran geht. Hier gab es, wie berichtet, Probleme mehrerer Lechfeldgemeinden mit der beauftragten Firma. Er will sich zudem für einen besseren öffentlichen Nahverkehr beispielsweise in Form eines Rufbuses einsetzen, der auch die engen Verbindungen in den nahegelegenen Landkreis Augsburg berücksichtigt.

Nachdem zuvor mit Jonas Stannecker schon ein Mann für Susanne Mayr nachgerückt war, sitzt nun im Obermeitinger Rat mit Gertrud Vogel nur noch eine Frau.