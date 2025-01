Unbekannter stiehlt Rüttelmaschine aus Container

Bislang unbekannter Täter haben eine Rüttelmaschine der Marke Hilti im Wert von 3500 Euro von einer Baustelle in der Lechfelder Straße in Obermeitingen gestohlen. Die Maschine wurde aus einem versperrten Container entwendet, teilt die Polizei mit.

Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf die Zeit zwischen Samstag, 25. Januar, 15 Uhr bis Dienstag, 28. Januar, 15 Uhr ein. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320 wenden. (AZ)