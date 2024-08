Unfallflucht am Baggersee Obermeitingen

Eine unbekannte Person hat ein geparktes Auto in der Nähe des Baggersees in Obermeitingen beschädigt. Ein Mann hatte dort am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.45 und 17.45 Uhr, seinen schwarzen Mercedes C200d auf dem Grünstreifen westlich des Baggersees abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Streifschaden hinten links fest, der in der Reparatur rund 2500 Euro kosten wird. Die Polizei bittet um Hinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher. (AZ)

