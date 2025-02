Von edel bis ulkig: So feiern die Obermeitinger in der Faschingszeit

Horst Zienecker ist an diesem Abend kaum wiederzuerkennen. Am 1. Februar steckt der Vorstandvorsitzende des Spiel- und Sportvereins Obermeitingen in einer lustigen Damenverkleidung mit weißer Perücke und blauem Kleid, fast sieht er so aus wie Charleys Tante. Zusammen mit seiner Tochter empfängt Zienecker die ersten Gäste am Eingang. Nicht nur die Kostümierung verrät viel Hingabe – der selbstständige Finanzberater geht beim Sportlerball im Vereinsheim auch mit guter Laune voran: „Jetzt lassen wir die Kuh fliegen!“, verkündet er nach einer Weile die Eröffnung des Sportlerballs.

DJ Robby legt recht launig auf: „Zruck zu dir“, „Verdammt ich lieb dich“ und viele weitere 80er- und 90er-Titel tönen durch das gut gefüllte Vereinsheim. Die Retro-Mischung funktioniert, etwas zögerlich füllt sich die kleine Tanzfläche. Dann tritt die Garde des Mittelstetter Faschingsclubs (MFC) auf. Versprochen wird eine heiße Nummer: „Wir haben Euch ganz viele Mädels mitgebracht. Sie entführen Euch nach St. Pauli auf die Reeperbahn“, tönt es durch den Saal. Was folgt, ist eine nicht ganz jugendfreie, dynamische Show mit akrobatischen Einlagen an einer Poledance-Stange. „MFC – Olé!“, schalle es von den Tischen ringsum. Dann: Auftritt der „Pfundigen“, auch sie gehören zum MFC.

Schwarz-Weiß-Ball des Obermeitinger Gesangvereins ist gut besucht

Auch der Schwarz-Weiß-Ball des Obermeitinger Gesangvereins „Fröhlichkeit“ am 8. Februar kann sich über große Resonanz freuen. Damit alles klappt, findet zuvor eine Generalprobe im Bürgerhaus statt, zu der Vostand Marco Westermair geladen hat. Noch stecken alle in normaler Kleidung, es wird getrommelt, gesungen und dazu eine Choreographie eingeübt. Doris Riedmiller aus Graben beobachtet das Geschehen im großen Saal mit Interesse. „Heute probe ich nicht mit, da ich beim Fest selbst wohl nicht dabei bin“, bedauert die Aktive, die seit über 30 Jahren im Verein ist.

Wenige Tage später präsentiert sich der Probenraum in rot-goldner Glanzfolie. Nach dem Sektempfang des Schwarz-Weiß-Balls streben die Obermeitinger erwartungsfroh den reservierten Tischen zu. „Ich kann es kaum erwarten“, verrät eine Dame, die sich dem Motto des Abends widersetzt und ein rotes Oberteil angezogen hat. „Am meisten freue ich mich auf die Samba-Trommler“. Sie hat Glück, die von Georg Weihmayer geleitete Gruppe tritt gegen 20 Uhr als Erste in Aktion. Als der Gesangverein die Weise „Un poquito cantas“ anstimmt, füllt sich der Tanzbereich überraschend schnell. Vorstandvorsitzender Marco Westermair begrüßt die Anwesenden und wird kurz darauf von der gesangstarken Band „Die Hurlacher“ aus der Nachbargemeinde abgelöst.

„Lecharia-cha-cha-cha-uhr!“, tönt es durch das Obermeitinger Bürgerhaus

„Lecharia-cha-cha-cha-uhr!“, tönt es durch das Bürgerhaus, als die Jugendgarde Klosterlechfeld zeigt, was in ihr steckt; gefolgt von der Showtanzgruppe „Magic Diamonds“. Die Mädchentruppe vom Sportverein Mering zeigt beeindruckende Figuren sowie Stunts. Zur Belohnung gibt es einen alkoholfreien Cocktail an der Bar im hinteren Teil des Saals. „Beim Feiern und auch sonst halten wir alle fest zusammen“, betont Westermair, „es ist ein toller Abend, den alle genießen können.“ Bis nach 1 Uhr morgens verweilen viele Gäste auf dem Schwarz-Weiß-Ball des Gesangvereins.

In den nächsten Wochen stehen in Obermeitingen weitere Faschingstermine an. So etwa am 2. März, beim bereits 33. Pokalturnier der Hobbykegelgruppen. Martin Müller, Abteilungsleiter Kegeln, gibt einen kleinen Rückblick. „Es gibt noch ein bis zwei Mannschaften, die seit den Anfängen dabei sind“, sagt er. Allerdings habe sich inhaltlich einiges geändert, die Kostüme seien bis vor einigen Jahren ausgefallener gewesen. „Früher gab es richtige Gruppenmottos – beispielsweise die sieben Schwaben, Schneewittchen und die sieben Zwerge, die Schlümpfe oder Männer im Tütü als Ballerina.“ Martin Müller hofft, dass das Faschingskegeln trotz einiger Veränderungen auch weiterhin beibehalten wird. Um gute Ergebnisse zu erzielen, trainieren die zehn bis zwölf beteiligten Mannschaften jedenfalls eifrig. An zwei Abenden vor dem Turnier darf auf den Bahnen trainiert werden, die sonst nur den Sportkeglern vorbehalten sind.

Der Musikverein Obermeitingen veranstaltet am 22. Februar ab 18 Uhr eine Teenie-Faschingsparty mit Pommesstand, gefolgt vom Kinderfasching am 23. Februar. Dieser startet bereits um 11.30 Uhr „mit Trommelalarm und Jugendkapelle“ im Bürgerhaus. Nach dem Faschingsumzug um 13.30 Uhr folgt um 14.30 Uhr die eigentliche Party – wiederum im Bürgerhaus Obermeitingen.