Die Biogasanlage in Holzhausen ist offiziell in Betrieb

„Wir geben Gas, damit in Zukunft aus Mist Energie wird.“ Es ist ein schönes Wortspiel, das Pfarrer Rainer Remmele, Geistlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Regens Wagner Stiftung Dillingen, bei der Segnung und offiziellen Inbetriebnahme der neuen Biogasanlage für die Einrichtung in Holzhausen fand. Ein wenig lang hat es aber doch gedauert, bis die Anlage genau das machen konnte, wofür sie gebaut wurde: Erste Überlegungen und Berechnungen habe es bereits im Jahr 2011 gegeben, berichtete Matthias Albrecht, Gesamtleiter in Holzhausen, bei seiner Begrüßung. Immer wieder seien Probleme verschiedenster Art aufgetaucht. „Im März 2024 konnte dann endlich mit dem Bau begonnen werden.“

Ein gutes Jahr später, im Frühsommer 2025, begann die Testphase mit anfangs holprigem Start. Seit ein paar Wochen laufe die Anlage rund, sagte Josef Beyrle, Bereichsleiter Landwirtschaft. Für Albrecht ist Biogas ein weiteres Puzzleteil in den Bereichen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit: Beides seien Kernkompetenzen von Regens Wagner. „Die Biogasanlage ergänzt die bereits vorhandenen, vor allem für den Eigenverbrauch ausgerichteten, alternativen Energielieferanten Wasserkraft, Hackschnitzel und Photovoltaik.“ Für Pfarrer Remmele höchst erfreulich sei die Nutzung von vorhandenen Ressourcen und das damit verbundene „kreislaufmäßige Denken“. Derzeit werde viel nur im eigenen Segment gedacht und geplant, dabei müsse in der Schöpfung alles zusammen wirken.

150 Kilowatt pro Stunde werden in der Biogasanlage Holzhausen produziert

Nach der Segnung und offiziellen Inbetriebnahme stellte Josef Beyrle die fertige Biogasanlage, mit der 150 Kilowatt pro Stunde produziert werden können, bei einem anschließenden Rundgang ausführlich vor. Dort können 150 Kilowatt pro Stunde produziert werden. Das entspricht etwa einem E-Auto, das mit dieser Energie rund 150 Mal die Strecke von Holzhausen zum Bahnhof Buchloe zurücklegen kann.

Die Biogasanlage besteht aus zwei großen Rundbehältern mit Betonkörper und dicker Außenisolierung sowie etlichen Maschinenräumen. Der Gärbehälter oder Fermenter fasst 1200 Kubikmeter. Er wird laut Beyrle mit mindestens 80 Prozent Gülle aus dem unmittelbar angrenzenden offenen Viehstall „gefüttert“. Die restlichen rund 20 Prozent sind Futterreste, Rasenschnitt sowie Abfälle aus der Gärtnerei. Im Fermenter zersetzen Mikroorganismen unter Ausschluss von Sauerstoff und bei gleichbleibender Wärme von 43 Grad den Bioabfall. Dabei entsteht Methangas, mit dem ein Motor angetrieben wird. Der daran angeschlossene Dynamo erzeugt elektrischen Strom. Die bei dem gesamten Vorgang entstehende Wärme verpufft nicht, sondern wird in die Hackschnitzelheizung eingeleitet und sorgt damit für eine Senkung des Holz- und Heizölverbrauchs. Die Gärreste werden in einem angeschlossenen Silo gesammelt und können als Düngung auf den Feldern ausgebracht werden. Weil die Reste zwar guter organischer Dünger seien, aber kaum noch zur Humusbildung beitragen, wird laut Josef Beyrle alle paar Jahre auf den Feldern Zwischenfrucht – als Beispiel nennt der Landwirtschaftsmeister Kleegras – angebaut und eingeackert.

In Holzhausen findet jedes Jahr das Krauthobelfest statt

Die Segnung der Biogasanlage war Auftakt zum alljährlichen Krauthobelfest mit vielen Köstlichkeiten aus Garten und Küche der Einrichtung in Holzhausen. Bei einer Ausstellung mit großen landwirtschaftlichen Geräten war zu sehen, wie Eigenstrom im Eigenbedarf eingesetzt wird: In den kommenden Wochen wird ein vollelektrischer, autonom fahrender Futtermischwagen erprobt. Laut Beyrle können mit einer Akkuladung vier Futterladungen transportiert werden. „Danach kommt er an den Strom und ist bei der nächsten Fütterung erneut einsatzbereit.“