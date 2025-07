Unfall bei Probefahrt: Oldtimer prallt in Obermeitingen gegen einen Baum

Diese Probefahrt wird teuer. Bei einem Unfall mit einem Oldtimer in Obermeitingen ist am späten Mittwochabend ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Wie die Polizei meldet, blockierte beim Befahren der Lechfelder Straße offenbar ein Rad des Oldtimers, sodass sich das Fahrzeug drehte und seitlich gegen einen Baum prallte.

Der 20-jährige Fahrer aus dem Landkreis Augsburg blieb unverletzt. Die beiden 19- und 20-jährigen Mitfahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Augsburg, erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)