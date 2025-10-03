Organisatoren des Herbstmarkts in Rott freuen sich über Zuspruch

Deutlich mehr Betrieb als im vergangenen Jahr herrschte beim neunten Rotter Herbstmarkt. „Das Wetter ist optimal“, erklärte Thomas Oberth vom veranstalteten Verein Dorfentwicklung beim Blick auf die zur Mittagszeit voll besetzten Tische und Bänke auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte. Dort waren wieder zahlreiche Standbetreiber vertreten. Nicht nur dort konnten die Marktbesucher ihren Hunger und Durst stillen.

Am Stand der Nachbarschaftshilfe unterstützen Ukrainer

In der Verkaufshütte vom Klafthof gab es verschiedene Fischspezialitäten und bei der Nachbarschaftshilfe standen unter anderem Reiberdatschi auf der Speisekarte. „Die waren aber schnell ausverkauft“, meinten die Helfer von der Nachbarschaftshilfe, die ihren Stand zusammen mit ukrainischen Geflüchteten betrieben. Verkauft wurde zudem regionaler Honig, Wein, Eier und Käse. Die Gärtnerei Löwenzahn war ebenfalls vertreten, genauso wie einige Künstler und Handwerker. Für den musikalischen Rahmen sorgte einmal mehr Zitherspieler Hias. „Es ist toll, dass es Leute gibt, die einen solchen Markt organisieren, der so ein Besuchermagnet ist“, freute sich auch Rotts Bürgermeister Fritz Schneider.