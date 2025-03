Bastel und Dekorieren für den guten Zweck

Im Begegnungshaus drängen sich kurz am Sonntagnachmittag eine Menge Interessierte. Schon im Vorraum des Osterbasars warten auf sie hübsch dekorierte Kerzen mit religiösen Symbolen oder eine sorgfältig bestickte Tischdecke. „Ich will heute nichts Spezielles kaufen, sondern mir vor allem Anregungen holen“, sagt Martina, die ihren Namen nicht vollständig in der Zeitung sehen will. Gemeinsam mit ihrer Tochter möchte sie eine Kommunionskerze für ihre Enkelin basteln. Eigentlich könnte sie bezüglich eines passenden Symbols für die Kerze auch Thomas Demel von der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld fragen. Für den Pfarrer von Obermeitingen scheint dieser Nachmittag nämlich eine Art Pflichttermin, ebenso wie für Bürgermeister Erwin Losert (CSU). „Der Osterbasar ist hier seit Jahrzehnten eine Tradition“, bekräftigt Martina. Neben den Kerzen wirft sie auch einen Blick auf die Dekoeier zum Aufhängen, auf aus Weiden geflochtene Kränze oder dekorative Hähne aus Filz und Aufsteller für den Garten. All die kleinen oder größeren Erzeugnisse könnte man ohne Zweifel auch in einem Laden anbieten.

