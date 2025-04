Osterrätsel 2025: Wo versteckt sich das Häschen in Dießen?

Beim heutigen Osterrätsel führt uns der kleine Hase der Töpferin Jeanette Arndt nach Dießen. Erkennen Sie wo sich unser Osterhase heute versteckt hat? Unser Fotograf Thorsten Jordan begleitet ihn auf seiner Reise. Sie müssen den Osterhasen nicht selbst suchen, es reicht, wenn Sie der Redaktion anhand der Bilder Bescheid geben. Zu gewinnen gibt es außerdem Osternester von der Hallinger Genussmanufaktur.

A: Carl-Orff-Museum

B: Taubenturm

C: Keramikmuseum Lösche

So nehmen Sie teil und können gewinnen: Unsere Osterhasen haben sich im Landkreis versteckt und warten darauf, von unseren Lesern gefunden zu werden. Ab dem 10. April veröffentlichen wir hier täglich ein neues Bild mit drei verschiedenen Orten. Um teilzunehmen, senden Sie uns bitte per E-Mail die drei Orte, an denen die Hasen auf dem Bild zu finden sind, zusammen mit Ihrer Adresse und Telefonnummer (für Rückfragen) an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Die Gewinner werden am Dienstag, den 15. April, in der Zeitung und Online veröffentlicht. Sie können Ihren Gewinn nach voriger Anmeldung unter der Telefonnummer 08191/326216 in der Landsberger Redaktion abholen. Viel Spaß und viel Glück beim Suchen!

