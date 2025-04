Wo versteckt sich das Häschen in Landsberg am ersten Tag des Osterrätsels?

Im ersten Teil unseres Osterrätsel führt uns der kleine Hase nach Landsberg. Hier hat sich unser Osterhase von der Töpferin Jeanette Arndt versteckt - aber wo genau ist das? Insgesamt versteckt er sich an drei Orten im Landkreis Landsberg. Wer mitmachen und gewinnen möchte, muss die drei Orte nennen, an denen sich der Hase versteckt hat. Sie müssen den Osterhasen nicht selbst suchen. Es reicht, wenn Sie der Redaktion anhand der Bilder schreiben, wo er sich befindet. Die Hasen und die Osterkörbe werden dann vom Landsberger Tagblatt verlost. Alle Osternester sind von der Hallinger Genussmanufaktur gespendet.

A: Gewerbe- und Industriehaus Frauenwald

B: Sternradhaus im ULP

C: Wohngebiet an der Oberen Wiesen

Icon Vergrößern Diese drei Osternestser der Schokoladenmanufaktur Hallinger gibt es mit den Osterhasen zu gewinnen. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Diese drei Osternestser der Schokoladenmanufaktur Hallinger gibt es mit den Osterhasen zu gewinnen. Foto: Thorsten Jordan

So können Sie gewinnen: Unsere Osterhasen verstecken sich vorab im Landkreis Landsberg und unsere Leserinnen und Leser dürfen sie suchen. Dazu gibt es ab dem 10. April hier jeden Tag ein neues von drei Bildern. Die drei Orte an denen sich die Hasen auf den Bildern verstecken bitte in einer E-Mail mit Ihrer Adresse und Telefonnummer (für Rückfragen) an redaktion@landsberger-tagblatt.de schicken. Die Gewinner veröffentlichen wir dann am Dienstag, 15. April, in der Zeitung und Online. Sie können Ihren Gewinn nach voriger Anmeldung unter der Telefonnummer 08191/326216 in der Landsberger Redaktion abholen. Viel Glück beim Rätseln!

