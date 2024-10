Fan eskaliert bei Eishockeyspiel in Peißenberg: Mehrere Strafanzeigen drohen

Ein Peißenberger hat sich am Sonntagabend, 27. Oktober, während des Eishockeyspiels der TSV Peißenberg Miners gegen den EHC Königsbrunn im Eisstadion in Peißenberg danebenbenommen und wurde aufgrund dessen durch den Sicherheitsdienst des Stadions verwiesen. Über diesen Umstand war der Peißenberger so unglücklich, dass er den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verbal bedrohte und beleidigte. Die Zaunlatte, die der 28-Jährige beim Verlassen des Geländes aus dem Zaun zog, wurde ihm vom Sicherheitsdienst wieder abgenommen. Zusätzlich zum verpassten Spiel erwarten den Peißenberger nun diverse Strafanzeigen, teilt die PI Weilheim mit. Das Spiel ging 1:5 für Königsbrunn aus. (AZ)

