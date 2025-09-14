Icon Menü
Peiting: Autofahrer begeht Fahrerflucht in Peiting

Peiting

Autofahrer begeht Fahrerflucht in Peiting

Einem Autofahrer aus Leeder kommt auf der eigenen Fahrspur ein Fahrzeug entgegen, er muss an die Schutzplanke fahren. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtet.
    Ein Mann aus Leeder ist in Peiting unterwegs und muss einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen.
    Ein Mann aus Leeder ist in Peiting unterwegs und muss einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Ein 28-jähriger Mann aus Leeder befuhr am Freitag gegen 22.35 Uhr die Ammergauer Straße in Peiting ortseinwärts. Kurz nach der Einfahrt zu Am Stein kam ihm laut Polizei ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 28-Jährige nach rechts ausweichen und touchierte dabei die Schutzplanke. Fahrzeug und Schutzplanke wurden dabei erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 18.000 Euro. Der Unfallverursacher, mit dem keine Kollision erfolgte, hielt nicht an und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Es könnte sich laut Polizei dabei um einen dunkelblauen BMW gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schongau zu melden. (AZ)

