Autofahrer begeht Fahrerflucht in Peiting

Ein 28-jähriger Mann aus Leeder befuhr am Freitag gegen 22.35 Uhr die Ammergauer Straße in Peiting ortseinwärts. Kurz nach der Einfahrt zu Am Stein kam ihm laut Polizei ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 28-Jährige nach rechts ausweichen und touchierte dabei die Schutzplanke. Fahrzeug und Schutzplanke wurden dabei erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 18.000 Euro. Der Unfallverursacher, mit dem keine Kollision erfolgte, hielt nicht an und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Es könnte sich laut Polizei dabei um einen dunkelblauen BMW gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schongau zu melden. (AZ)

86925 Fuchstal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis