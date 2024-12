Mann trinkt beim Autofahren ein Bier, seine Kinder sind nicht angeschnallt

In Peiting ist ein Mann am Dienstagnachmittag alkoholisiert Auto gefahren. Wie die Polizei Schongau mitteilt, kontrollierte eine Streife den 43-jährigen Mann gegen 16 Uhr in der Bachstraße. Grund der war, dass weder der Fahrer noch die weiteren Insassen angegurtet waren. Zudem saß auf dem Schoß der jugendlichen Beifahrerin, einer Nachbarin des Fahrers, seine vierjährige Tochter ohne jegliche Sicherung. Sein 16-jähriger Sohn auf der Rückbank hatte ebenfalls keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim fahrenden Vater fest. Der 43-Jährige gab an, während der Fahrt ein Bier getrunken zu haben.

Jugendamt wird eingeschaltet

Die Fahrt wurde vor Ort beendet, die beiden Jugendlichen gingen dann zu Fuß weiter zu einer Veranstaltung in der Nähe. Der Fahrer musste sich einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholanalyse bei der Polizei unterziehen, die den vorher gemessenen Wert bestätigte. Die Ehefrau holte im Anschluss Mann und Tochter bei der Polizei ab. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zudem erwarten ihn ein Bußgeldbescheid in Höhe von mindestens 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Das Jugendamt wird über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt. (AZ)