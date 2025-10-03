Peitinger weicht in den Straßengraben aus und flüchtet vor der Polizei

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr sollte ein 42-jähriger Peitinger einer Verkehrskontrolle in Peiting unterzogen werden. Er wich nach rechts in den Straßengraben aus und beschleunigte stark, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrer konnte letztlich an der Wohnanschrift angetroffen werden, informiert die Polizei Schongau.

Ein Vortest am Alkomaten ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Den Peitinger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, da er mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei flüchtete. (AZ)