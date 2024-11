ADAC Ehrenamt besucht Penzing und Landsberg

Das ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech sowie das ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing werden von den ehrenamtlichen Mitgliedern der ADAC Regionalclubs stark beachtet. Jüngstes Beispiel dafür ist ein exklusiver Besuch von Vertretern des ADAC Ehrenamtes aus dem Regionalclub Nordrhein e.V. mit Sitz in Köln.

Die Ausschüsse für Verkehr und Technik sowie für Mitglieder-Leistungen wurden von Reinhard Kolke (Leiter des ADAC Technik Zentrums, Landsberg am Lech) in die Arbeit des ADAC bei Verbraucherschutz-Tests eingeführt, weil sie wichtige Multiplikatoren für Mitglieder der Ortsclubs sind. Kolke wörtlich: „Die ADAC-Ehrenamtler der 18 Regionalclubs engagieren sich für Verkehrssicherheit und gemeinschaftliche Mobilität, organisieren zum Beispiel Fahrradturniere und unterstützen Motorsport-Events.“ Das Clubleben habe Tradition seit 1903 und mache den ADAC zu einem einzigartigen Netzwerk. „Freude am Helfen und Begeisterung für andere sind Ihre Basis“, so Kolke zu den Besuchern.

