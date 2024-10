ADAC-Heizung in Penzing jetzt noch umweltfreundlicher

Die Beheizung der vom ADAC genutzten Gebäude im Testzentrum Mobilität in Penzing ist derzeit noch umweltfreundlicher: Die Behälter mit der Abwärme aus einer Biogas-Anlage werden testweise mit einem Elektro-LKW angeliefert. „Damit erfolgt der Transport völlig ohne CO2-Ausstoß“, so Andreas Rigling, Leiter TZM. Und weiter: „Zwar haben die Fahrten bisher nur drei Prozent der transportierten Wärmeenergie verbraucht, aber auch das kann eingespart werden.“

Mehrmals täglich werden laut Tobias Schmid, Geschäftsführer der Landsberger Energie-Agentur (LENA), Behälter mit Wärme zum etwa sechs Kilometer entfernten ADAC Testzentrum Mobilität gefahren. „Damit wurden im vergangenen Jahr rund 85 Tonnen CO2 eingespart, im Vergleich zu einer Erdölheizung“, so Schmid. Ein Wärmecontainer enthalte 2.500 Kilowattstunden Heizenergie, was dem Heizwert von 250 Litern Heizöl entspricht. Damit könne man zu Hause einen Monat lang heizen, so Schmid.