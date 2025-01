ADAC in Penzing verdoppelt CO2-Einsparung

Bei der Beheizung des ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing wurden im Jahr 2024 rund 165 Tonnen CO2 eingespart, weil dank der Landsberger Energie-Agentur (LENA) Abwärme von Biogas-Anlagen zum Einsatz kam. „Damit konnte die CO2-Einsparung gegenüber 2023 verdoppelt werden“, freut sich Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrum. Insgesamt seien fast 600 Megawattstunden Wärme für den erweiterten Betrieb in Penzing bezogen worden. „Auf diese Weise unterstreichen wir das Nachhaltigkeitsengagement des gesamten ADAC“, so Kolke. Sebastian Lindh, neuer Betriebsleiter am Standort Penzing, ergänzt: „Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen um und leisten damit einen positiven Beitrag für die Gesellschaft.“

Die Wärme für das ADAC Testzentrum Penzing werde mit mobilen Wärmespeichern von den Biogas-Anlagen nach Penzing transportiert, so Lindh. Ein Wärmecontainer enthalte 2.500 Kilowattstunden Heizenergie, was dem Heizwert von 250 Litern Heizöl entspreche, so Lindh, und weiter: „Wir heizen unsere Gebäude mit Abwärme, die bisher ungenutzt in die Atmosphäre geblasen wurde“. Befüllt werden die Wärmecontainer in sieben Kilometern Entfernung in Weil, sodass nur etwa drei Prozent der geretteten Energie für den Transport via LKW aufgewendet werden. Reinhard Kolke ergänzt dazu: „In einer Zeit, in der wirtschaftliche Herausforderungen und Krisen die Schlagzeilen dominieren, gerät das Thema Nachhaltigkeit oft in den Hintergrund. Doch gerade jetzt ist es wichtig, dass der ADAC auch in diesem Bereich weiter vorangeht.“

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.