ADAC Testzentrum ist jetzt auch im BayernAtlas

Das ADAC Testzentrum Mobilität (TZM) in Penzing wurde in den BayernAtlas aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Karten-Anzeige-Software, die das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung im Internet bereitstellt. Zu finden sind dort neben aktuellen auch historische Karten sowie Luftbilder. „Wir freuen uns sehr, dass das ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing als Testfeld für autonomes und automatisiertes Fahren auf der Themenkarte Infrastruktur im BayernAtlas aufgenommen wurde“, so Andreas Rigling, Leiter des TZM. Und weiter: „Wir haben am Taxiway und dessen Zufahrt vier runde, schwarz-weiße Straßenschilder aufgestellt, die künftig als Landmarken für automatisierte Autos dienen. Damit können die Fahrzeuge ihre Position zentimetergenau bestimmen.“ Das erste „digitale Testfeld Autobahn“ wurde in Bayern an der Autobahn A9 und A93 (Autobahndreieck Holledau) eröffnet. Dort sind 13 dieser Schilder zu finden, informiert die ADAC-Pressestelle. (AZ)

