Penzing/Berlin: Ehemalige Penzinger Soldaten tragen zu einer Sonderausstellung in Berlin bei

Penzing/Berlin

Ehemalige Penzinger Soldaten tragen zu einer Sonderausstellung in Berlin bei

Die Hungersnot in Äthiopien in den 1980er-Jahren forderte die deutsche Luftwaffe enorm. Ehemalige Soldaten, auch aus Penzing, geben Einblicke in diese Zeit.
Von Max-Joseph Kronenbitter
    Zentrales Ausstellungsstück der Sonderausstellung auf dem ehemaligen Berliner Flugplatz Gatow ist die begehbare Transall, die einst auch in Penzing geflogen ist.
    Zentrales Ausstellungsstück der Sonderausstellung auf dem ehemaligen Berliner Flugplatz Gatow ist die begehbare Transall, die einst auch in Penzing geflogen ist. Foto: Max-Joseph Kronenbitter

    Friaul, Osttimor, Bosnien und immer wieder Afrika. Hilfseinsätze gehörten schon immer zur DNA der Bundeswehr. Der Einsatz zur Bekämpfung der Hungersnot in Äthiopien in den Jahren 1984/85 prägte die Luftwaffe wie kaum ein anderer. Dabei spielten die Soldaten des Lufttransportgeschwaders (LTG) 61 eine besondere Rolle. 40 Jahre später leisten die ehemaligen Penzinger einen erheblichen Beitrag zu einer sehenswerten Ausstellung in Berlin.

