Ehemalige Penzinger Soldaten tragen zu einer Sonderausstellung in Berlin bei

Friaul, Osttimor, Bosnien und immer wieder Afrika. Hilfseinsätze gehörten schon immer zur DNA der Bundeswehr. Der Einsatz zur Bekämpfung der Hungersnot in Äthiopien in den Jahren 1984/85 prägte die Luftwaffe wie kaum ein anderer. Dabei spielten die Soldaten des Lufttransportgeschwaders (LTG) 61 eine besondere Rolle. 40 Jahre später leisten die ehemaligen Penzinger einen erheblichen Beitrag zu einer sehenswerten Ausstellung in Berlin.
Penzing/Berlin
