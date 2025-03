Dreimal Podest – Jugend der Wasserwacht Penzing startet erfolgreich

Traditionell testen Bayerns Wasserwachten im Frühjahr über alle Altersstufen hinweg, wie gut sie auf die anstehende Wachdienst-Saison vorbereitet sind. Zum Jugend-Wettbewerb der Teams aus den Kreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Weilheim-Schongau war der Penzinger Wasserretter-Nachwuchs diesmal zu Gast in der AmperOase Fürstenfeldbruck.

Die erfolgreichen Penzinger Teams mit ihren Betreuern. Foto: Nadja Dopfer

In sechs anspruchsvollen Staffeln kam es nicht nur auf schwimmerische Schnelligkeit an, sondern auch der Team-Zusammenhalt, Geschick im Einsatz von Rettungsmitteln und wichtige Rettungstechniken wurden demonstriert. „Der Umgang mit Rettungsring, Rettungsleine und Rettungsboje ist für unsere Jugendlichen schon etwas Selbstverständliches – und wie auch bei richtigen Einsätzen ist man ohne ein funktionierendes Team verloren“, so Betreuerin Katharina Ried. Im Anschluss ging es dann im Trockenen weiter. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden in verschiedenen, realistisch geschminkten Fallbeispielen geprüft. Ob Schlittschuh-Unfall, ein verletzter Ellenbogen oder eine Vergiftung - der Rettungsschwimm-Nachwuchs konnte so richtig zeigen, dass auch junge Helfer und Helferinnen schon echt etwas draufhaben. An weiteren Stationen wurden auch Naturschutzthemen, sowie theoretisches und praktisches Wasserwacht-Wissen, wie Wurfsackwerfen und Knotenkunde, abgefragt.

Monatelanges Training im Schwimmbad und zahlreiche Gruppenstunden zahlten sich dabei für die Penzinger Teams aus. So durften sich alle über einen Platz auf dem Treppchen freuen. Auf Kreisebene jubelten die drei Teams über den jeweils Ersten Platz und die Qualifikation zu den Oberbayerischen Meisterschaften. In der Gesamtwertung der jeweiligen Altersgruppen freute sich Stufe 1 (8-10-Jährige) über den Zweiten Platz, die Stufe 2 (11-13-Jährige) belegten einen starken Ersten Platz und das Team der Stufe 3 (14-16-Jährige) holte hier den Dritten Platz. „Für die großteils neu zusammengestellten und damit sehr jungen Teams ein wirklich tolles Ergebnis“, ist auch Jugendleiterin Nadja Dopfer stolz.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.