Ehemaliger Fliegerhorst: Erst einmal Stillstand bei PFC-Untersuchung

Michael Beisse von der Kanzlei Döring Spieß sprach im letzten Tagesordnungspunkt der Zweckverbandssitzung Area 61 über das Thema PFC-Belastung des ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Eigentlich hätte es im September einen Vorort-Termin geben sollen. Der wurde aber von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf den Oktober verschoben. „Leider gibt es nicht so viel zu erzählen“, so Beisse. So informierte der Rechtsanwalt nur über unterschiedliche Ansprüche, die bei einer PFC-Belastung mit der Verjährungsfrist in Fragen kommen. Allerdings sei keine der fünf Optionen wirklich passend für den Fall des ehemaligen Fliegerhorst-Areals. Zum einen, weil die Wirkung der Chemikalien zu dem Zeitpunkt der Nutzung nicht bekannt noch widerrechtlich war. Das Grundstück fällt aber auch nicht ins Umwelthaftungsgesetz, für das Bodenschutzgesetz müsste zuerst das Landratsamt einbezogen werden. Sollten sie sich auf Wassergesetz beziehen, habe man das Problem, dass eine Wasseranlage in dem Sinne fehle, so Beisse. Ein unmittelbares Einwirken auf ein Gewässer, in einen Bach oder ins Grundwasser, sei zudem auch nicht klar nachweisbar. „Wir wissen nicht, ob eine unmittelbare Einleitung von Löschschaum ins Grundwasser stattgefunden hat.“

Grundsätzlich verjähren Ansprüche nach drei Jahren. Das hinge mit dem Kenntnisstand zusammen, wer der Schädigende ist und wo die Ursachen liegen. „Möglicherweise sind wir noch gar nicht in der Verjährung drinnen“, sagte Beisse. „Wir haben uns überlegt, einen konkreten Verzicht auf diese Ansprüche zu erklären, um auf der sicheren Seite zu sein.“ Bis jetzt gibt es wenige Rechtssprechungen dazu, was auch an der Dauer der Verfahren läge. Man müsse zudem ganz konkret den Schaden und die Schadenskette nachweisen und verfolgen können. Sollte sich in einem Verfahren etwa herausstellen, dass im gleichen Zeitraum die Feuerwehr Schaum in dem Gebiet nutzte, könnte so eine Tatsache den Anspruch auf Schadensersatz kippen.