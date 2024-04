Großübung der Einsatzkräfte in Penzing

Bis zu 200 Teilnehmer üben das Zusammenspiel der unterschiedlichen Rettungskräfte am Baggersee in Penzing.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) darüber, dass am Samstag, 20. April, eine große Übung von Rettungskräften in Penzing stattfinden wird. "Wir rechnen mit 150 bis 200 Teilnehmern. Einzelheiten darf ich nicht nennen, da das Szenario unter realistischen Bedingungen stattfinden soll." Laut Claudia Schoening vom Bayerischen Roten Kreuz beteiligen sich mehrere Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der Kreisverband der Wasserwacht, das Technische Hilfswerk, Vertreter des Katastrophenschutzes im Landkreis und die Feuerwehr Penzing an der Übung. Diese findet am Baggersee statt. Die Jugend des BRK stellt sich als Statisten zur Verfügung. (chmü)

