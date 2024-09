Kindergarten in Penzing mit Graffiti beschmiert

Am vergangenen Wochenende fiel nach Polizeiangaben die Fassade des Katholischen Kinderhauses St. Martin bislang unbekannten Vandalen zum Opfer. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurde an dem Kindergarten in der Ludwig-Thoma-Straße in Penzing ein unleserlicher Schriftzug in schwarzer und dunkelblauer Farbe angebracht.

Der Schaden durch das etwa 70 mal 40 Zentimeter große Graffiti beläuft sich demnach auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191 9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)